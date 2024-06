Er musste schon früh mit anpacken

Er selbst sagt, er wuchs in der Beiz seiner Eltern auf und musste schon früh mithelfen. Während andere draussen also am Fussballspielen waren, stand Gölä in der Küche und tätigte den Abwasch. Seine Kinder heute wachsen anders auf. Der Musiker ist heute vierfacher Vater. Für seine Söhne habe er durch seine Musikkarriere nicht viel Zeit gehabt. Das soll bei seinen Töchtern nun anders laufen.