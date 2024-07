Geglückte Olympia-Hauptprobe! An der Europameisterschaft in Rom holt Mujinga Kambundji (32) im Juni Gold über 200 Meter. In Paris will sie über die 100 Meter, die 200 Meter und in der 4x100-Meter-Staffel starten. Und hat dabei durchaus Medaillen-Chancen. Dass eine Schweizerin jemals im Sprint brillieren würde, schien vor einigen Jahren noch undenkbar. Doch die Schweizer Leichtathletik hat enorme Fortschritte gemacht. Auch dank der Bernerin.