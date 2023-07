«Ich kann mir Dinge vom Leib malen»

Gartenarbeit

«Ich liebe es, Pflanzen zu giessen und mit ihnen zu reden, vertrocknetes Laub abzuschneiden. Das gibt mir ein Gefühl von Heimat, Sorgfalt, Verantwortung – ich bestätige mir selber, dass ich gewissenhaft sein kann. Ich habe keinen grünen Daumen, sondern Schwein, weil meine Wohnung gut liegt (lacht). Im Supermarkt sah ich mal eine Monstera-Pflanze – die finde ich jetzt nicht so toll – zum halben Preis. Ich dachte: ‹Herrje, so möchte ich nicht ausgestellt sein.› Also nahm ich sie mit. Ich habe viele solche Findelkinder – die gehen ab wie die Rakete. Yucca-Palme, Gummibaum, Monstera – alles doof, und alles habe ich daheim! Dann auch noch einen Ficus benjamina, einen australischen Pfeifenputzer-Baum, einen japanischen Blutahorn. Unsere Kinder haben auch eigene Bäume. Hannah (26) eine Palme, Max (8) einen Olivenbaum, Julie (6) Magnolien. Auf der Terrasse steht mittendrin eine Badewanne, in der ich ‹füdliblutt› baden kann. Niemand sieht hin, weils so grün ist!»