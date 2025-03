Die emotionale Unterstützung ihres engsten Kreises ist ihr sicher: Eltern, Geschwister und Freunde reisen mit in die Rheinstadt. Auch Magali Dauth will Zoë Mës grossen Auftritt in Basel miterleben – schliesslich musizieren sie oft zusammen. «Ich finde es schön, Zoë auf ihrem Weg begleiten zu dürfen, und bin extrem stolz auf sie.» Nun bleibt nur noch ein Hindernis: die begehrten Tickets. «Selbst mein Freund hat noch keins», sagt Zoë Më. Ihre Liebesbeziehung will sie privat halten. Nur so viel verrät sie: «Er ist aus Freiburg, und wir sind seit fast einem Jahr ein Paar.»

Auch aus der ESC-Welt bekommt sie Rückhalt. «Gjon’s Tears, der die Schweiz 2021 vertreten hat, gibt mir Tipps. Wir sind schon lange befreundet.» Auch mit Remo Forrer tauscht sie sich aus, und Nemo hat ihr gratuliert.