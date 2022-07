Der 32-Jährige tritt in grosse Fussstapfen, den Fischlin war beim Publikum äusserst beliebt. Doch davon lässt sich Rauchenstein nicht abschrecken. «Von Angst würde ich nicht sprechen, aber von Respekt. Ich habe Franz Fischlin als gewissenhaften Kollegen kennengelernt und verfolge seine Karriere seit Jahren. Es ist eine Freude, sein Nachfolger sein zu dürfen», sagt er in einem Interview mit dem «Sonntagsblick». Ausserdem kenne er das «Tagesschau»-Publikum bereits durch seinen Job in Brüssel – und das Publikum ihn. Das würde es einfacher machen.