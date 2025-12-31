«Ich konnte mich nicht über die Schwangerschaft meiner Frau freuen»

Ramona Bachmann (35) wirkt taff. Sieht man die Fussballerin, hat man das Gefühl, jemanden vor sich zu haben, die genau weiss, was sie will und was sie kann. Jemand, der selbstbewusst und ohne Zweifel durchs Leben schreitet. Doch schaut man genauer hin, erkennt man Risse in der Fassade. Denn Ramona Bachmann ist zerbrechlich, wie wir alle. Das hat ihr dieses Jahr mehr als alle anderen zuvor bewiesen. Nicht nur körperlich musste sie wegen eines Kreuzbandrisses dieses Jahr viel durch machen, auch emotional war es hart für sie. Beizeiten beinahe zu hart. «Ich hatte Angst vor mir selber», gesteht Bachmann im aktuellen SI.Talk. Grund dafür waren auch ihre schweren Angst- und Panikstörungen, wegen derer sie sich letztlich in eine Klinik einweisen liess.