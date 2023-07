«Ich könnte Nella Martinetti aufleben lassen»

Seither ging Heidis Alp, die zum Albtraum wird, viral: über 18 Millionen Klicks, 15'000-mal geteilt – selbst in Japan. Der Künstler beschäftigt sich seit Jahren mit der künstlichen Intelligenz, kurz KI, bezeichnet sich selbst als «ersten Digitale Native». «Meine Mutter ist Informatikerin, mein Vater Musiker. So habe ich früh programmiert und Roboter gebaut.» Für SRF-«Kulturplatz» moderierte Karpi im Mai eine Sendung zum Thema, beim «Tages-Anzeiger» hatte er eine KI-Bildkolumne. In der Schweiz ist der Berner aktuell als KI-Speaker und -Dozent in Firmen und Schulen unterwegs. Im Januar gibt er an der Zürcher Hochschule der Künste einen zweiwöchigen Kurs zum Thema. «KI wird für die nächsten paar Monate zu meinem Job.»