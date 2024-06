Leises Wellenrauschen, Rufe von Möwen, Blick auf das funkelnde Wasser. Wer das Zuhause von Rapper Monet192 betritt, wird direkt in die Ferien teleportiert. Dass sich in dem heruntergekommen erscheinenden 60er-Jahre-Bau in Rorschach SG eine 280 Quadratmeter grosse Luxuswohnung in erster Reihe zum Bodensee verbirgt, überrascht. «Nach zwei, drei Monaten ist der Ausblick normal. Ich merke das überhaupt nicht mehr. Schlimm, wie schnell man sich an Gutes gewöhnt», meint Karim Russo (26) selbstkritisch. «Ach was, das stimmt nicht. Ich schätze es jeden Tag ungemein», widerspricht Mutter Rosa (48). Mit ihr und Schwester Amina (20) lebt der Musiker seit rund einem Jahr in dieser «liebevoll verrückten WG», wie er sagt. Das Zusammenleben funktioniere hervorragend. «So können wir die wenige Zeit, in der ich daheim bin, alle zusammen verbringen. Das bedeutet mir die Welt.»