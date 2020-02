«Ich küsste Vanessa, dann war sie krank»

Erinnern Sie sich an Ihren ersten Schulschatz?

Ja. Das war in der Primarschule. Sie hiess Vanessa. Wir waren nicht lange zusammen. Ich weiss noch, wie ich ihr einen Kuss auf die Wange gab. Danach war sie eine Woche lang krank. (Lacht.) Ich brachte sie offensichtlich aus dem Konzept. Das war in der Primarschule ja sehr kompliziert. Du fragst, ob sie mit dir geht, aber was danach kommen soll... Keine Ahnung.