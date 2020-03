Géraldine Knie: «Wir sind verunsichert. Die Vorbereitungen für unsere 101. Saison sind in Rapperswil in vollem Gang. Wir gehen fest davon aus, dass die erste Vorstellung am 18. März wie geplant durchgeführt werden kann. Unser Publikum auch, denn der Vorverkauf läuft so gut wie in den Vorjahren. Wegen des Coronavirus nur vor 1000 statt 2300 Besuchern zu spielen, wäre für uns ein unvorstellbares Notfallszenario.»