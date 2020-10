Titelgeschichten, Jubiläumsshows und jetzt die grosse Geburtstagssendung – das Interesse an dir ist nach wie vor gross. Auch in Deutschland. Es gibt wenige Persönlichkeiten, die drei Jahrzehnte nach ihrem Rücktritt immer noch so beliebt, so anerkannt und präsent sind. Du bist für viele Menschen in der Schweiz und Deutschland nach wie vor ein Idol.

Dass das Schweizer Fernsehen mir eine Samstagabend-Sendung zu meinem Geburtstag widmet, freut mich wirklich sehr. Ich denke gerne zurück an meine Lieder, an die Sendung «Verstehen Sie Spass?», die ich mit Kurt in den 1980er- Jahren moderierte. Ich bekomme heute noch oft den Satz zu hören: «Ich bin mit Ihnen aufgewachsen.» Ich glaube, die Menschen lieben die Erinnerungen an diese Zeit, in der alle gemeinsam vor dem Fernseher sassen.