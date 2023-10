«Ich lebe im Hier und Jetzt»

Die Vertrautheit ist schockierend, als hätte er darauf sein ganzes Leben gespielt. Bei allem, was er zuvor ausprobiert hatte – ob Blasinstrumente, Piano oder Gitarren –, blieb immer etwas offen und ungestillt. «Nun spürte ich das erste Mal eine Erweiterung meines Wesens. Im Harfenklang liegt eine Sehnsucht nach Reinheit und Harmonie.» Doch wo immer er in den Anfängen von seiner Passion berichtet, begegnet ihm Skepsis. Harfe scheint ausserhalb des Vernünftigen zu liegen. «Er spinnt mal wieder», heisst es. «Diese Hippie-Harfenmusik, wer will das schon hören?» Andreas Vollenweider & Friends werden zu Global Players. 1987 gibts einen Grammy Award, 1992 folgt der World Music Award. Der Grenzgänger läutet mit seiner instrumentalen Weltmusik die Chill-out-Ära ein, gut 20 Jahre bevor Buddha-Bar & Co. den Markt für sich beanspruchen. «Kürzlich wurde auf Tiktok ein Song von mir 1,6 Millionen Mal gestreamt. Social Media ist ein seltsames Phänomen, aber dieses Rätsel freut mich schon sehr.» Der Humanist, der am 4. Oktober 70 Jahre alt wird, kann sich das alles noch immer nicht erklären. «Dieser Flow ist unglaublich.» Er spielte im Himalaja, in der Radio City Music Hall in New York, trat in Südafrika vor Opfern des Apartheid-Regimes auf. Das sorgt für lustige Anekdoten: «Es gab Vegetarier in der Band, die beim Geruch des grillierten Fleisches auf den vielen Feuern im Publikum fast in Ohnmacht fielen.»