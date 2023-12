Egal ob Musik, neue Liebe oder LSD-Trips – in seinem Buch «Meh Glück» sammelt Chris von Rohr all seine persönlichen Glücksmomente. Im SI.Talk verrät der Rocker, was ihn geformt hat, erklärt, warum er dank Unglücksglück angekommen ist und keine Feinde mehr hat. Gleichzeitig spricht er aber auch über unglücklichere Zeiten – als er in der Schule geschlagen und aus der Band geschmissen wurde.

Sina Albisetti