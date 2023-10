«Ich mache viel mit mir selber aus»

Sie waren acht, als Ihre Mutter starb. Welche Erinnerungen haben Sie?

Gerhard Pfister: Die letzten fünf Jahre ihres Lebens war sie krebskrank und von der Krankheit gezeichnet. Ich erinnere mich vor allem daran. Meine Brüder waren bei ihrem Tod fünf- und neunjährig, meine Schwester elf. Ein Kindermädchen kümmerte sich um uns, mein Vater leitete die Schule.



Wie hat Ihr Vater Ihnen und Ihren Geschwistern die Todesnachricht überbracht?

Wir kamen von der Schule heim, laut und wild. Wir merkten aber sofort, dass etwas nicht stimmte. Unser Vater sass mit dem Arzt im Esszimmer und hat uns in ruhigem Ton mitgeteilt, dass unsere Mutter gestorben ist. Meine Schwester schrie auf, an das mag ich mich gut erinnern. Ich musste erst realisieren, was das bedeutet, was es heisst, wenn jemand tot ist. Ich weiss, dass mein Vater sehr mit dem Herrgott haderte.



Haben Sie Erinnerungen an die Beerdigung?

Meine Mutter wurde zu Hause bereit gemacht, und wir konnten uns so von ihr verabschieden. Am Tag der Beerdigung wurde ihr Sarg auf einer Kutsche zur Kirche gefahren. Es schneite und war kalt. Ältere Bewohner von Oberägeri erzählen mir, dass sie Mitleid mit uns Kindern hatten, wie wir am Grab bei Kälte und Schnee Kondolenzen entgegennehmen mussten. Ich glaube, dass es das Bild des trauernden Vaters mit seinen vier Kindern war, das die Menschen berührte.



Wie wichtig war Ihr Vater?

Sehr wichtig. Ich ging ins Internat in Disentis, danach studierte ich in Fribourg. Ich war viel weg, aber mein Vater war sehr präsent. Er sprach nicht gern über früher, fand, die Vergangenheit solle man ruhen lassen. Später erzählte er mir, dass er nach dem Tod meiner Mutter länger mit dem Schicksal gehadert hatte.