Beatrice Egli (36) kehrt zurück zu ihren Wurzeln! Ab dem 18. September sitzt die Schweizer Schlagerkönigin am Jury-Pult bei «Deutschland sucht den Superstar». Also der Sendung, in der sie am 11. Mai 2013 als grosse Siegerin hervorging und ihre Karriere startete. Auch neben dieser Produktion hat Beatrice Egli alle Hände voll zu tun.