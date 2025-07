«Ich muss oft Leute beruhigen»

Das Handy klingelt. Andreas Albisser (55) nimmt ab. «Falsch getankt, Benzin statt Diesel? Ja, dann muss er abgeschleppt werden.» Ein Kollege kümmert sich um das Fahrzeug in Altdorf UR. «Wenn jetzt nicht grad Hochsaison wäre, hätten wir den Tank auspumpen können. Aber im Juli und August ist das selten möglich – man weiss nie, was noch passiert.» Der Mann mit dem gmögigen Gemüt ist Patrouilleur beim TCS und in diesen Monaten in der Gotthard-Region unterwegs. Den Job macht er seit 27 Jahren – und in denen hat er schon fast alles gesehen.