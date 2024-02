E für Empathie

So hält er es auch mit dem Glauben. Sowohl er wie seine Frau sind in der reformierten Landeskirche gross geworden. «Mich prägten deren Werte», sagt Gugger in der Kirche, nur fünf Gehminuten von seinem Haus entfernt. Das E in EVP stehe für ihn für das Evangelium und für Empathie. Schon seine Eltern, die ein Altersheim leiteten, hätten diese gelebt.