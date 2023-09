«Ich rede oft in Fantasiesprache»

Was wären Sie als Kind gern geworden?

Oh, da gibt es eine ganze Liste. Zuerst einmal Taxifahrer wegen dem Autofahren. Lokomotivführer und Baggerfahrer wegen den vielen Knöpfen, die es zu drücken gibt. Zirkusclown wegen dem Zirkus an und für sich und wegen dem Geruch dieser ganz eigenen Welt. Und ich wollte ganz allgemein berühmt werden.