«Nach den anfänglichen Unsicherheiten sind wir seit einem Jahr überzeugt, dass wir ein gemeinsames Leben in Bali beginnen wollen.» So verbringt Lorenz Keiser die Corona-bedingte Auftrittspause in der Heimat von Anis, um mit ihr nach einem neuen Daheim zu suchen. Aktuell weilt Anis mit ihrer Tochter Putri, 4, für einen Monat in der Schweiz. «Es war schön, Lorenz noch in seinem Bühnenberuf erleben zu können», sagt Anis, «auch wenn ich nicht viel verstanden habe.» Keiser selbst freut sich nun, ihr die Schweiz zu zeigen, bevor er sich ab Juli um die Bürokratie kümmern muss. «Es ist ein Spinnennetz aus AHV, Strassenverkehrsamt und weiteren Ämtern. Die Schweiz zu verlassen, ist kompliziert.»