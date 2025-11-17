«Ich sah Maja und war hin und weg»

«Damals», erzählt Marc Trauffer später backstage in der Kantine, «sass ich als Achtjähriger nach dem Znacht im Pischi mit einem Kägi fret und der Familie vor dem Fernseher. Das war für mich ein Riesending, und als ich Maja sah, war ich hin und weg. Ich fand sie wunderschön.» Fortan ist er ihr begeisterter Fan, eine Compilation-CD vom Grand Prix der Volksmusik ist die erste CD, die er kauft, und vier Jahre später darf er mit seinen Eltern auf die Rigi, wo Maja Brunner die Hauptrolle im Musical «Seldwyla 91» spielt. «Ich war im siebten Himmel», sagt Trauffer und lacht schallend.