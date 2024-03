Selbstbewusst und gesund posiert die neue Bachelorette Larissa Hodgson (29) im Badeanzug am Strand von Südafrika. Doch das war nicht immer so. Mit 16 Jahren begann die damalige Tennisspitzensportlerin mit dem Essensverzicht. «Erst war ich sportsüchtig, dann kam Bulimie, und ich bin ganz schnell in die Magersucht gefallen», erzählte Blick einst.