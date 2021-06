Roger Schawinski, wieso sind Sie gegen DAB+?

Ich bin nicht gegen DAB+, sondern gegen die Abschaltung von UKW. Diese Technologie wird noch immer stark genutzt. In der Schweiz gibt es zehn Millionen UKW-Radios in Haushalten, hinzu kommen zwei Millionen in Autos. All diese Geräte muss man wegschmeissen – Elektroschrott für nichts! Zusätzlich müssen die Konsumenten in neue DAB-Radios investieren, Kosten von gegen 600 Millionen, die auf sie abgewälzt werden. So entstand die Idee zur Petition «Rettet UKW».