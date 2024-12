Diese Verbundenheit zeige sich vor allem auch im alltäglichen Austausch mit ihren Fans wieder. «Ich lerne durch den Podcast oft andere Mütter auf dem Spielplatz kennen oder werde von älteren Frauen angesprochen», sagt Zivadinovic. «Das finde ich sehr bereichernd.» Eisenring nickt. «Ich wurde schon in New York oder sogar in Ouagadougou von Fans angesprochen und um ein Selfie gebeten.» Das sei sehr schön, überfordere sie manchmal aber auch. «Ich bin da etwas introvertierter als Gülsha oder Maja.» Für den Barbesuch an der Langstrasse habe sie bereits überlegt, eine Perücke zu tragen, verrät die Zürcher Autorin. «Aber versuch' mal meine Haare unter eine Perücke zu bringen!»