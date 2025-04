«Ich spürte, dass sie ohne mich gehen will»

Bei eineiigen Zwillingen heisst es, dass sie gegenseitig spüren, wie es dem anderen geht. War das bei Ihnen auch so?

Ja. Als sie eines ihrer Kinder zur Welt brachte, spürte ich das in jenem Moment, obwohl ich nicht bei ihr war. Ich war damals am Konservatorium in Lausanne, als ich plötzlich ganz bleich wurde. Das fiel sogar meinem Lehrer auf, und er fragte mich, was mit mir los sei. Das war exakt der Moment, in dem meine Schwester ihr Kind gebar. Ein anderes Mal war ich bei ihr und sah meine Agenda dort rumliegen. Als ich sie nehmen wollte, erklärte mir Dominique, das sei ihre. Wir hatten beide unabhängig voneinander die gleiche gekauft, ich in Zürich und sie im Jura.