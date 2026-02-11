«Ich stecke gerade in einer Krise»

«Ich bin gerade in einer Krise deswegen»

Das Thema Geld sprach Rosinelli bereits im vergangenen Jahr in einer SRF-Doku an und betonte damals, dass sie und ihre beiden Bandmitglieder Georg und Manu sich jeweils nur 2000 Franken Lohn ausbezahlen würden. Vor zehn Jahren sei dieser Betrag noch um 500 Franken höher gewesen. Ein Umstand, der an Rosinelli nicht einfach so vorbeigeht. «Ich bin gerade in einer Krise deswegen.» Sie stecke viel Liebe und Energie in ihre Projekte, gehe immer die Extrameile, und doch «bleibt zu wenig auf dem Konto hängen».