Und auch über seinen Frauentyp spricht Kariem Hussein offen. «Schön ist jemand, der sein wahres Ich ausstrahlt und zulässt. In Barcelona läufst du durch die Stadt und die Frauen lächeln dich an und du lächelst die Frauen an. In der Schweiz gehst du in einen Club oder ein Restaurant, und wenn du die Frauen anlächelst, ist da immer ein Abwehrblick da. Ich empfinde diese Offenheit nicht.»