«Ich stelle es mir geil vor, aber halt einfach völlig Banane»

Aktuell so viel über den ESC zu sprechen, findet Brugger eigentlich keinen guten Zeitpunkt, denn «noch ist der Drops ja nicht gelutscht, also der ist ja noch nicht mal ausgepackt». Erst danach könne man sagen, ob der Anlass gut gewesen oder nicht. Auch über ihre Pläne will sie derzeit noch nicht so viel verraten – aus einem bestimmten Grund. «Kann ja auch sein, dass ich dann da bin und dann scheiss ich mir in die Hose – da kann ich ja noch so lang drüber reden, was ich mir vorgenommen habe.»