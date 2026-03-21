«Ich stelle mir vor, wie ich als Vogel durch die Luft fliege»

Was denken andere über Sie, das vielleicht gar nicht stimmt?

Vereinzelt ist es schon passiert, dass mir jemand nach dem Kennenlernen gesagt hat, er oder sie habe mich vorher als eher distanziert oder kühl eingeschätzt. Das finde ich immer witzig, denn sobald man mich kennenlernt, merkt man, dass ich ein sehr offener und herzlicher Mensch bin. Ich begegne Menschen gern mit Wärme und offenen Armen. Wahrscheinlich hat das auch etwas mit meiner kulturellen Prägung zu tun.