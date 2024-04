Welche drei Erinnerungen sind die schönsten, wenn Sie heute daran zurückdenken?

Beim ersten Flug mit «Breitling Orbiter 1» legten wir 1997 den schönsten Start hin. Die Ambiance in Château-d’Oex war magisch, in der Luft lag Abenteuer, auch etwas Naivität und grosse Freude. Und sechs Stunden später dann das peinliche Ende. Mit «Breitling Orbiter 2» hatten wir 1998 den schönsten Flug. Wir flogen tief, weil wir China umfahren wollten – uns fehlte die Überflugbewilligung. Unter uns lagen Indien, Pakistan, Bangladesch. Auf einer Höhe von 300 Metern hörten wir die Kinder jauchzen, wenn sie uns zuwinkten. Wir rochen den Duft der Gewürze, weil wir in einer Inversionslage waren, die nicht nur die Geräusche, sondern auch die Gerüche zu uns nach oben leitete. In diesem Moment war uns bereits klar, dass wir es nicht schaffen würden. Also wollten wir zumindest die Fahrt geniessen, bevor wir in Burma landeten.