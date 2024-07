Wann haben Sie zuletzt geweint?

Ich heule wirklich oft, aber es sind immer positive, dankbare Tränen. In Momenten, in denen ich mir bewusst bin, was für ein privilegiertes Leben ich habe. Wenn ich schöne Nationalhymnen höre oder an einem mitreissenden Konzert. Manchmal reicht auch ein Sonnenuntergang.