Was viele nicht wissen: Das Berner Model war früher im Spitzensport tätig und Mitglied der Schweizer Schwimm-Nationalmannschaft. «Als 14-Jährige sollte ich 2000 für die Schweiz an den Olympischen Spielen in Sydney über 400 m Freistil an den Start gehen», sagt Glauser. «Doch ich entschied mich damals gegen ein Leben als Spitzensportlerin.» Nach Jahren des Trainings – Glauser trainierte bis zu achtmal pro Woche, und auch die Wochenenden und Ferien waren vom Sport beherrscht – hatte der damalige Teenager genug vom Schwimmbecken. «Ich wollte in die Welt hinaus und etwas erleben.» Ende 20 wurde Glauser schliesslich ein international erfolgreiches Model, lief für Jean Paul Gaultier (72) und Vivienne Westwood (1942–2022), lebte in Paris und in New York.