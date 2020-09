Tatjana Haenni, 53, hat ihr Leben dem Fussball verschrieben. Und das bereits in einer Zeit, in der die Sportart für Mädchen noch verpönt war: «Ich spielte draussen, zu Hause, im Kindergarten in ­jeder Pause.» Später kickte die Bernerin in Frauenteams in Zürich und Bern sowie im ­Schweizer Nationalteam. Nach dem Rücktritt führt sie ihre Pionierarbeit weiter. Heute als erste Frau in der Geschäftsleitung des Schweizerischen Fussballverbandes. Wenn es um ihr Lieblingsthema geht, sprudelt es nur so aus ihr heraus.