Arzt rät Vetsch zu Botox

Dr. Rezaeian geht in die Gegenoffensive. Bei einer Unterspritzung mit Botox an einer Patientin rät er Vetsch ebenfalls dazu, sich ihre Falten mit dem Nervengift wegspritzen zu lassen. Mona Vetsch zeigt sich schockiert: «Also, du findest, ich brauche das?» Später erklärt sie, warum sie ihr Gesicht so mag, wie es ist. «Ich habe krasse Falten an der Stirn. Die hatte meine Grossmutter auch. Ich schaue also meine Falten an und denke an meine Grossmutter. Für mich ist das ein schönes Gefühl.»