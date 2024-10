Inwiefern?

Er sucht nach Vertiefung seiner Gedanken, besucht in Wien Vorträge der Freimaurer. Ende des 18. Jahrhunderts hängen die Kirchen an alten Gedanken, während aus Frankreich die Idee der «Egalité» kommt, Kritik an der alten Gesellschaftsordnung, die nur den Geldadel in die Politik zulässt, während der gewöhnliche Bürger verachtet wird. Mozart will für eine neue Oper ein Libretto finden, mit diesem Thema, das den Nerv der Zeit trifft. Doch seine ärgsten Rivalen Antonio Salieri und Vincenzo Righini verleumden ihn und versuchen, ihn um den Erfolg zu bringen.