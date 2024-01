«Ich vermisse die Schweiz»

Vermissen Sie manchmal die Schweiz?

Klar! Die Schweiz ist meine Heimat. Meine Familie ist in der Schweiz, viele Freunde auch. Sie vermisse ich manchmal genau wie die Berge und andere Kleinigkeiten, die ich von Kind an kenne. Trotzdem: Ich fühle mich wohl, wo ich jetzt bin. Wie oft kommen Sie zu Besuch? Der Spielplan in Italien ist noch dichter als in Deutschland – nicht einmal über die Festtage schaffte ich einen Heimatbesuch. Aber wir wohnen nicht weit weg von der Schweizer Grenze, so sind wir auch viel im Tessin. Das gibt mir ein Heimatgefühl – und viel Kraft. Ich kann gut auftanken in der Schweiz.