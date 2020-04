Alexandra Maurer in London

«Ich vermisse meine Familie und meine Freiheit»

Alexandra Maurer lebt mit ihrer Familie zu je 50 Prozent in der Schweiz und in England. Da sie zu Beginn der Corona-Krise nicht mehr unnötig fliegen wollte, verbringt sie die Zeit des Lockdowns in London. Mit vielen Entscheiden der dortigen Regierung ist die Moderatorin nicht einverstanden. Zudem litt sie an Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten.