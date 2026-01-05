«Ich vermisse Schoggi und Käse»

Britta Biedermann (66) war einst Bibliothekarin, heute ist sie Biobäuerin. Die Single-Frau lebt im eigenen Haus, mit AHV und Pension hat sie monatlich 4000 Franken zur Verfügung. In Broager kostet ein Brot 3.50 Franken, der Coiffeur 55 Franken. Auswandern nach Dänemark wollte sie immer schon, sie hat dänische Wurzeln. Im örtlichen Ruderklub fährt sie gern mit einem Nydam-Replikat, dem Vorläufer der Wikingerboote, auf dem Meer. Innert fünf Jahren fing sie in der Fremde zweimal neu an, gab den ersten Hof nach drei Monaten auf, weil Windturbinen am Haus ihr gesundheitlich zusetzten. «Jetzt siehts so aus, als ob meine Pläne aufgehen.» 35 Kilo Honig erntete sie heuer auf ihrer Farm (www.britta-farm.org).