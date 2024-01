Auf Mundart gesetzt

Ausserdem erscheint diese Woche auch eine Biografie über die Musikerin. Im Buch «Sina – sich treu werden», das am 10. Januar im Geparden-Verlag erscheint, schaut Sina zurück auf die bewegten Jahre – und wirft einen Blick in die Zukunft. Darin verrät sie, dass es für sie immer ein Bedürfnis war, ihre Geschichten in Mundart zu erzählen – auch wenn sie sich so eine internationale Karriere verbaute. «Ich wollte meine Muttersprache anwenden, mit dem Risiko, dass der eine oder die andere nicht alles versteht. Fürs Walliserdeutsch gibt es ein dickes Wörterbuch, darin gibt es verschiedene Ausdrücke für ein Wort, weil es in jedem Tal ein bisschen anders heisst oder ausgesprochen wird. Aus dieser Fülle wollte ich schöpfen», sagt sie im «Blick».