«Ich versuche es nächstes Jahr wieder»

Sie hat alles gegeben. Und doch steht Kimmy Repond am Ende der Europameisterschaften auf Platz 4 – dem Platz, den keiner will, weil er so wehtut. Im Kurzprogramm wird die 18-jährige Baslerin Dritte und ist damit auf Podestkurs. In der Kür stürzt sie zweimal – der Traum von Edelmetall ist vorbei. «Diese Saison war meine beste bisher. Dass es genau jetzt, wo es am wichtigsten war, nicht funktioniert hat, macht mich traurig.»