Nach dem Besuch dieser schönsten Erinnerungsplätze sei sie nun recht aufgewühlt. Und durchfroren. Aber allein ist Paola nie. «Kurt ist mir immer am nächsten. Morgens beim Aufwachen, abends vor dem Einschlafen. Er ist tief in meinem Herzen verankert und bleibt die grosse Liebe meines Lebens.» Auch durchfroren ist Paola Felix fröhlich. «Kurt ist in all meinen Gedanken. Und das wird immer so sein.»