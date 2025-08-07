Schweizer Illustrierte Logo

Melancholie, Anarchie und männliche Galionsfiguren – Nadja Sieger vom Comedy-Duo «Ursus & Nadeschkin» bricht gerne mit Konventionen. Im neusten Bühnen-Programm wechselt die Komikerin einmal mehr die Perspektive. Im SI.Talk verrät die 57-Jährige, weshalb sie nicht gerne probt, warum ihr Privatleben als Mutter eines Teenagers viel komplizierter als das von «Nadeschkin» ist und gesteht, dass sie mit vielem Frieden geschlossen hat – auch wenn ihr Bühnenpartner Urs sie nach 39 gemeinsamen Jahren immer noch genauso nervt wir früher. Sina Albisetti
SI.Talk mit Nadja Sieger alias «Nadeschkin»

«Ich war immer ‹en Ruech›, bin es noch heute»

Im aktuellen SI.Talk verrät Komikerin Nadja Sieger welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sie mit ihrer Bühnenfigur «Nadeschkin» verbindet, welchen Erziehungsstil sie bei ihrem Sohn anwendet und weshalb sie und ihr Bühnenpartner Urs den Bettel schon unzählige Male hingeschmissen haben und dennoch weiterhin gemeinsam auf der Bühne stehen.

Als Teil des Bühnenduos «Ursus und Nadeschkin» steht Nadja Sieger (57) seit bald vierzig Jahren auf der Bühne. Doch wie viel von ihr selbst steckt in der Kunstfigur, und wie viel ist ein Produkt der Fantasie? «Ich bin privat extrem anders», erklärt Sieger im aktuellen SI.Talk. Das Leben von «Nadeschkin» sei um einiges einfacher als ihr eigenes. «Sie denkt nicht viel nach, sie ist sehr mutig. Nadeschkin hat viel weniger Probleme. Ich finde, das Leben ist viel komplizierter – aus ihrer Perspektive ist es einfach.»

Eine Parallele hingegen sei ihre «Tomboy-Haltung»: «Ich war immer ‹en Ruech›, bin es noch heute». Als Kind in Pfützen springen? Absolut! Erst recht dann, wenn sie ein schönes Kleidchen anhatte. Den Grund für ihr, sagen wir mal, «Wildfang»-Verhalten sieht sie auch in ihrem Vorbild: «Ich bin nicht mit einer Mama aufgewachsen, meine Galionsfigur war der Papa. Ich hab mich immer an Männern orientiert, bin immer mit den Jungs abgehangen.» Dass sie als Mädchen weniger Rechte haben könnte als ihre männlichen Spielkameraden? Auf diese Idee wäre sie nie gekommen. «Und das war damals, in den 60er- und 70er-Jahren, sicher ungewöhnlich.»

Mit einem Mann hängt sie nun schon seit bald vierzig Jahren gemeinsam ab – ihrem Bühnenpartner Urs Wehrli, alias Ursus. In all diesen Jahrzehnten habe sich ihre Freundschaft nicht verändert. «Er nervt genau gleich wie früher und ich liebe ihn wie früher.» Das klingt sehr harmonisch, doch die beiden können offenbar auch anders, ohne sich dabei jedoch voneinander zu entfernen. «Es gibt Leute, auf die kannst du richtig hässig sein, richtig streiten mit ihnen – doch das Band wird dadurch nur noch verstärkt», erklärt Nadja Sieger ihre Verbindung zu Urs Wehrli. Wieso sie den Bettel dennoch schon unzählige Male hingeschmissen haben und trotzdem weiterhin gemeinsam auf der Bühne stehen, erklärt sie im Video – ebenso, was es mit ihrem neuen Bühnenprogramm «Perspektivenwechsel» auf sich hat. 

 

Von Sina Albisetti und Saskia Schär vor 14 Minuten
