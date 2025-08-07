Mit einem Mann hängt sie nun schon seit bald vierzig Jahren gemeinsam ab – ihrem Bühnenpartner Urs Wehrli, alias Ursus. In all diesen Jahrzehnten habe sich ihre Freundschaft nicht verändert. «Er nervt genau gleich wie früher und ich liebe ihn wie früher.» Das klingt sehr harmonisch, doch die beiden können offenbar auch anders, ohne sich dabei jedoch voneinander zu entfernen. «Es gibt Leute, auf die kannst du richtig hässig sein, richtig streiten mit ihnen – doch das Band wird dadurch nur noch verstärkt», erklärt Nadja Sieger ihre Verbindung zu Urs Wehrli. Wieso sie den Bettel dennoch schon unzählige Male hingeschmissen haben und trotzdem weiterhin gemeinsam auf der Bühne stehen, erklärt sie im Video – ebenso, was es mit ihrem neuen Bühnenprogramm «Perspektivenwechsel» auf sich hat.