Mit «Boys Do Cry» will Singer-Songwriter Marius Bear die Herzen der Europäer erobern. Doch wenn er morgen Abend auf der grossen Bühne des Eurovision Song Contest in Turin steht, ist er sich bewusst, dass er sich mit seiner Ballade von vielen Konkurrenz-Songs abheben dürfte. «Es ist ein Risiko, das wir ganz bewusst eingegangen sind. Mir war es wichtig, am ESC etwas anderes zu bringen. Um diesen Song zu performen, braucht es viel Mut», erzählt Bear im Interview. Denn viele Hits, die an dem Wettbewerb in den vergangen Jahren punkten konnten, waren oft eher rhythmisch betonte Party-Songs, bei denen man auch gut abtanzen konnte. Doch für den stimmgewaltigen Appenzeller ist klar: «Ich bin eigentlich auch Rambazamba. Ich weiss, ich habe eine grosse Stimme und könnte jeden über den Haufen singen.»