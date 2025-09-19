Mit vier weiteren Podestplätzen zeigte Monney endgültig, dass er an der Weltspitze angekommen ist. Das Highlight folgte im Februar an den Weltmeisterschaften in Saalbach. Gleich zweimal fährt er zu Edelmetall: In der Abfahrt gibt es Bronze, in der TeamKombination Silber mit Kollege Tanguy Nef beim legendären Schweizer Dreifachsieg. «Das war der schönste und emotionalste Erfolg für mich. Mit dem Team zu feiern, war unvergesslich.» Wir erinnern uns an die haarige Angelegenheit – fast das ganze Swiss-Ski-Team rasierte sich die Köpfe. Monney, bekannt für seine langen und vollen Haare, musste am meisten hergeben. «Ich lasse sie gerade wieder wachsen, aber mal schauen, ob nächstes Jahr wieder etwas kommt!» Er lacht. Auch die Eltern sind amüsiert. «Wir sind sehr stolz auf Alexis. Aber das sind wir immer.» Und der Sohn fügt an: «Nach dieser erfolgreichen Saison bin ich ihnen noch dankbarer, dass sie mich mit 19 Jahren ermutigt haben weiterzumachen.» Und so geht Alexis Monney seinen Weg weiter – ruhig, bescheiden. Aber was er auf der Piste hinterlässt, ist alles andere als leise.