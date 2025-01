«Ich war sofort im Kampfmodus»

Die Erklärung der Ärzte war wie eine Befreiung?

Wenn man mit Onkologen zu tun hat, gibt es ein grosses Spektrum an Diagnosen. Meine war mit Abstand die Best-Case-Situation. Es waren keine Organe befallen, der Tumor war an einer isolierten Stelle, am Hals, weit weg von allem, was kaputtgehen könnte, auch in Zukunft. Klar war die Diagnose ein Schock, doch meine Frau und ich waren zuversichtlich. Das hat es einfacher gemacht, für sie, für mich, für meine Familie. Wir konnten auf einmal auch viel Zeit miteinander verbringen, Qualitätszeit. Ich habe einige Spiele des Hockeyklubs ZSC live gesehen, viel gekocht, Brettspiele gespielt. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille, und es kommt darauf an, welche Seite man anschaut. Während des ersten Zyklus konnte ich auch noch etwas trainieren. Während des zweiten hatte ich da keine Chance mehr.