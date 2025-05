«Ich war wie im Tunnel – jetzt lebe ich mein neues Ich»

«Ich gelte heute offiziell als krebsfrei»

Die Chemotherapie und die Operation hat die Sängerin mittlerweile erfolgreich überstanden, bald ist auch die Strahlentherapie abgeschlossen. «Der Tumor ist vollständig verschwunden. Ich gelte heute offiziell als krebsfrei», sagt sie und lächelt. Doch die Krankheit hat Fabienne Louves nachhaltig geprägt. «Ich bin emotionaler geworden. Was ich früher für ein Problem hielt, sehe ich heute mit Abstand. Die Gesundheit ist das Wichtigste.» Auch körperlich hat sich bei der Luzernerin einiges verändert. Wegen der Therapie wurde sie medikamentös vorübergehend in die Menopause versetzt. «Ich hatte plötzlich Hitzewallungen, Nachtschweiss und hormonelle Veränderungen. Ich wusste oft nicht, sind das jetzt Symptome der Chemo oder der Menopause?» Gerade über solche Themen der Frauengesundheit müsse offener gesprochen werden, fordert sie. «Redet darüber. Fresst es nicht in euch hinein. Ich bin Pink-Ribbon-Botschafterin, und dieses Jahr hat es mich selbst getroffen.»