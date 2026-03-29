«Ich wäre gern Fussballer geworden»

Was wären Sie als Kind gern geworden?

Meine erste Sportart war Fussball. Ich wäre eigentlich gern Fussballer geworden. Und sonst Zahnarzt. Ob das so spannend gewesen wäre, den ganzen Tag in Münder zu schauen? Ich weiss nicht. Aber ich habe als Kind aufgeschnappt, dass man da gut verdient, deshalb! (Lacht.)