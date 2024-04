Was denken andere über Sie, was vielleicht gar nicht stimmt?

Letztens habe ich jemanden kennengelernt, der war ganz überrascht, dass ich ein gmögiger und gesprächiger Typ bin. Er sah zuvor die SRF-Serie «Frieden», in der ich einen wortkargen Bundespolizisten gespielt habe, und dachte, ich sei in echt so wie die Figur.