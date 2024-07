Im Frühling 2019 nimmt Lobalu an einem von der Unicef organisierten Zehnkilometerlauf in Genf teil. Er setzt sich ab und bleibt in der Schweiz. Der talentierte Läufer gelangt über das Integrationszentrum Seeben in Ennetbühl SG zum LC Brühl St. Gallen und zu Laufcoach Markus Hagmann, der bis heute Lobalus Trainer ist – und inzwischen auch ein wunderbarer Freund. In Abtwil SG findet Lobalu ein neues Zuhause. Im April 2023 stellt der nationale Leichtathletikverband Swiss Athletics den Antrag, Dominic Lobalu für seine neue Heimat starten zu lassen. Diesem wird stattgegeben. So darf der Europarekordhalter über 5000 und Landesmeister über 10 000 Meter für die Schweiz bei den Europameisterschaften in Rom antreten. Der Rest ist für die Geschichtsbücher.