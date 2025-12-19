«Das kann man mich nicht so fragen. Ich weiss ja nicht mal, an welchen Tagen Weihnachten ist.» Das war wohl kein Scherz. Denn ihr Unwissen habe sie schon mal in eine unangenehme Situation gebracht. «Ich habe den Weihnachtsmann für den 19. Dezember bestellt. Als der Student ankam, sagte ich: Sie haben doch bestimmt Stress heute?» Doch dieser habe nur erwidert: «Ne, gar nicht, weil Sie die Einzige sind, die mich am 19. gebucht hat.»