Ein Läbiger als Gegenstand in einem historischen Museum? Die Idee mutet skurril an – fast so skurril wie viele Texte und Geschichten von Franz Hohler, der dieses Jahr seinen 80. Geburtstag feiert. Aber so schräg ist die Idee eben nur auf den ersten Blick: Denn der Kabarettist ist eine Figur der Zeitgeschichte, prägend, beobachtend und kommentierend; bei allem dabei, was die Schweiz in den letzten Jahrzehnten umgetrieben hat. Mit Worten und Taten hat er sich eingemischt, mit der feinen Klinge gekämpft, Lacher produziert, aber auch leeres Schlucken. Und nun liegen Memorabilien seines Lebens aufgereiht in hölzernen Gestellen im Dachstock des Historischen Museums in Olten SO.